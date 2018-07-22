شباب أعمال الشرقية يتطوعون لتقديم الخدمات الاستشارية لبر الشرقية

محمد السعران(صدى):

أعلن رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية بغرفة الشرقية عبد الله البريكان عن رغبة المجلس في التطوع لتقديم الخدمات الاستشارية لجمعية البر بالمنطقة الشرقية وقال خلال زيارته مع وفد شباب الأعمال للجمعية أمس أن مجلس شباب الأعمال يسره التطوع لخدمة برامج ومشاريع الجمعية من خلال تقديم شباب أعمال المجلس للخدمات الاستشارية لهذه البرامج والمشاريع وأشاد البريكان بالتحول التنموي الذي تشهده بر الشرقية حاليا في الانتقال بمستفيديها للتنمية وما تقدمه لهم من برامج تنموية تسهم في تحقيق الاكتفاء وتوفير الفرص الوظيفية لهم وصولا بهم من الحاجة إلى الاكتفاء كتاكسي البر وعربات الطعام المتنقلة ودعم مشروعات الأسر المنتجة فيما أعرب نائب رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية عن تقدير شباب أعمال المجلس لما اطلعوا عليه من أعمال وجهود تقوم بها جمعية البر بالمنطقة الشرقية حيث اطلع شباب الأعمال على ملتقى رائدات البر الصيفي وعلى مشروع القروض التنموية ” أجدى ” ونموذج إنشاء مركز ” إكرام ” بالدمام وغرفة عمليات برنامج زكاة الفطر الموحد كما اطلعوا على جهود إدارة التأهيل والعمل بالجمعية في توظيف وتأهيل المستفيدين واطلعوا أيضا على إدارة الأيتام حيث قدم أبناء الجمعية من الأيتام ورودا للوفد المشارك وشكروهم على زيارتهم للجمعية

فيما قدم أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان شكره لمجلس شباب أعمال الشرقية على زيارتهم للجمعية ورغبتهم في التطوع لتقديم خدماتهم الاستشارية للجمعية قائلا أن الجمعية حريصة على التواصل الفاعل مع كافة قطاعات المجتمع لتحقيق التنمية المجتمعية مضيفا أن هذه الزيارة تأتي في إطار أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية التي يأتي تعزيز التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة والتواصل معهم، وبناء الشراكات الاستراتيجية ضمن أحد أهم أهدافها ، ووجه العفيصان كلمة في ختام زيارة وفد شباب الأعمال للجمعية أوضح فيها أن دعم الجمعية لا يقتصر على الدعم المادي فقط وأن هذا الدعم الذي بادر به شباب الأعمال سيسهم بلا شك في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.