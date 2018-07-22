أكثر من 80 متدرباً يختبرون ذكائهم ويتعلمون مهارات التواصل

حسين العلي(صدى):

تتواصل فعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجده في تقديم برامجها وفعالياتها من خلال الدورات التدريبية المقامة في حي الورود شارع الأمير ماجد بتقديم دورتين برعاية ودعم مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية حيث قدم المدرب صالح الحميدي دورة الذكاءات المتعددة شرح فيها انواع الذكاءات وكيفية تنميتها وتدريبها وتطويرها والاستفادة من نوع الذكاء لتنمية الأنواع الأخرى..

كما تم قياس الذكاء لدى المشاركين من خلال تقديم مقياس الذكاءات المتعددة حضر البرنامج ٤٠ متدربا شاركوا بفاعلية في الدورة.

في القاعة الثانية وبنفس الوقت كانت تجري دورة مهارات التواصل مع الآخرين قدمها المدرب راشد ال هاشم تحدث فيها عن التواصل وأهميته وأهمية معرفة الذات من خلال تقسيمه الى مناطق معلومة ومجهولة لك وللآخرين..

حضر الدورة اكثر من ٤٢ متدرب شاركوا بفاعلية وتميز في نهاية الدورتين قدم المدير التنفيذي للملتقى شكره للمدربين والشهادات للمشاركين والدروع والهدايا المقدمة من الراعي الرسمي مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية..

الجدير بالذكر ان فعاليات التدريب مستمرة إلى يوم ١٧ ذو القعدة ١٤٣٩ وجميع الدورات حضورها مجاناً.