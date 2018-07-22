اختيار ال عيبان رئيسا و بن دعجم نائبا للجنة النقل و السيارات

حسين العلي(صدى):

عقدت لجنة النقل و السيارات اجتماعها الأول بمقر الغرفة بأبها و تم خلال الاجتماع اختيار عبد الله محمد آل عيبان رئيسا للجنة و اختيار سعد حسين دعجم نائبا لرئيس اللجنة .

و أشار ال عيبان ان اللجنة اعتمدت عدد من التوصيات خلال الاجتماع ابرزها مخاطبة إدارة مطار ابها لتخصيص مواقف للسيارات لفترات طويلة بايجار رمزي كما اوصت بمخاطبة وزارة النقل لايجاد مواقف للشاحنات و سيارات النقل بشعار بدلا من الوضع الحالي .

و نوه ال عيبان بأن اللجنة تعمل على خدمة قطاع النقل و السيارات و ايصال معاناتهم الى الجهات المعنية و مخاطبتهم عن طريق الغرفة و حرص اللجنة على سعودة القطاع في المنطقة و الى إيجاد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري وتحفيز مجتمع الأعمال للاستثمار به .

و تقدم ال عيبان بالشكر لأعضاء اللجنة على اختياره رئيسا لها متمنيا للجميع التوفيق و المساهمة لخدمة المنطقة .

هذا و قد هنئ رئيس مجلس الإدارة غرفة ابها حسن معجب الحويزي أعضاء اللجنة على تدشين اعمالها و اختيار ال عيبان رئيس للجنة و بن دعجم نائبا له و اكد ان قطاع النقل و السيارات يحتاج الى تخطيط وتنظيم وتطوير قطاع النقل البري بكافة أنشطته المتعددة بشكل متكامل لإحداث نقلة نوعية بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير و على اللجنة دور كبير في ذلك مع الجهات المختصة مثل امانة منطقة عسير و وزارة النقل و الإدارة العامة للمرور و العمل على تشخيص معوقات النقل بكافة أنماطه والعمل على اقتراح الحلول وتقديمها لهم و استخدام التقنيات الحديثة في وسائل النقل .

و دعا الحويزي الى ضرورة تعاون رجال الاعمال مع اللجنة و التواصل معها و الغرفة تسعى الى تبني الأفكار التي تخدم القطاع بالمنطقة لخدمتهم .