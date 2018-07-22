بالفيديو والصور.. مرور الشرقية يضبط قائدي المركبات المخالفة لأنظمة المرور
أعلن مرور المنطقة الشرقية عن ضبط قائدي المركبات المخالفة لأنظمة المرور، كمخالفة فك اللوحات والتظلمات وتركيب لوحات غير نظامية.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي خلال تغريدة عبر تويتر: ” مرور المنطقة الشرقية يضبط قائدي المركبات التي خالفت أنظمة المرور (فكّ اللوحات، التظليل، تركيب لوحات غير نظامية) ” .
وأضاف: ” سيتم استكمال إجراءات عرضهم على هيئة الفصل لإقرار العقوبات المقررة في نظام المرور ” .
نوير[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يعطيكم العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يعينكم على مهامكم