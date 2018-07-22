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بالفيديو والصور.. مرور الشرقية يضبط قائدي المركبات المخالفة لأنظمة المرور

بالفيديو والصور.. مرور الشرقية يضبط قائدي المركبات المخالفة لأنظمة المرور
نايف السالم(صدى):

أعلن مرور المنطقة الشرقية عن ضبط قائدي المركبات المخالفة لأنظمة المرور، كمخالفة فك اللوحات والتظلمات وتركيب لوحات غير نظامية.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي خلال تغريدة عبر تويتر: ” مرور المنطقة الشرقية يضبط قائدي المركبات التي خالفت أنظمة المرور (فكّ اللوحات، التظليل، تركيب لوحات غير نظامية) ” .

وأضاف: ” سيتم استكمال إجراءات عرضهم على هيئة الفصل لإقرار العقوبات المقررة في نظام المرور ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يعينكم على مهامكم

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