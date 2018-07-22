إحباط محاولة تهريب 1915 كرز دخان إلى المملكة

خالد الظفيري(صدى):

تمكن جمارك منفذ النويصيب الكويتي، من إحباط محاولة 3 أشقاء سعوديون لتهريب 1915 “ كرز ” دخان محملةً على ثلاث سيارات للمملكة. حيث تجاوزت قيمتها السوقية 200 ألف ريال.

وقاموا بإخفائها في أماكن سرية بالسيارات، حيث تبين أن الكمية المراد تهريبها 1827 كرز دخان ، بالإضافة إلى 880 باكيت بما يعادل 88 كرز.