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إحباط محاولة تهريب 1915 كرز دخان إلى المملكة

إحباط محاولة تهريب 1915 كرز دخان إلى المملكة
خالد الظفيري(صدى):

تمكن جمارك منفذ النويصيب الكويتي، من إحباط محاولة 3 أشقاء سعوديون لتهريب 1915 “ كرز ” دخان محملةً على ثلاث سيارات للمملكة. حيث تجاوزت قيمتها السوقية 200 ألف ريال.

وقاموا بإخفائها في أماكن سرية بالسيارات، حيث تبين أن الكمية المراد تهريبها 1827 كرز دخان ، بالإضافة إلى 880 باكيت بما يعادل 88 كرز.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله كل خير

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