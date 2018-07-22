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وزير الحج والعمرة يوضح صحة إلغاء حج حجاج الداخل هذا العام

وزير الحج والعمرة يوضح صحة إلغاء حج حجاج الداخل هذا العام
نايف السالم(صدى):

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، عن صحة الرسالة المتداولة والخاصة بإلغاء حج حجاج الداخل لهذا العام.

وأكد ” بنتن ” ، أن المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج يعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن الوزارة ستحقق في مصدر هذه الرسالة وكيفية ظهورها.

وأضاف أنه فوجئ بظهور هذه الرسالة رغم علمه ومتابعته لعدد المسجلين والمتبقي من المقاعد، مؤكدًا أن التسجيل متاح حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت رسالة نصية تضمنت الآتي: نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول الإسلامية وبناء على التوجيهات الملكية فقد تقرر إلغاء حج الداخل هذا العام ” .

 

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من مروجي الشائعات

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور

[ عدد التعليقات: 10975 ] نشر منذ 1 ساعة

عالم فاضية وتافهة.
ماراح يستفيدون شئ إلا إن الناس يدعون عليهم.

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 37 دقيقة

والله معك حق اخي قرني ولا احد بيعرفهم

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 34 دقيقة

هذي الاشاعات كانت تخسر جيوش الحرب
الله يسترها

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 32 دقيقة

بتعملوا تتبع للرقم وتجيبوه ويتعاقب

[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 23 دقيقة

مؤكد في شئ من ورا هذي الرسالة

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله ينتقم منهم هاذولي مروجي الشائعات

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يتقبل من الجميع يارب العالمين

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