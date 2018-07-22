وزير الحج والعمرة يوضح صحة إلغاء حج حجاج الداخل هذا العام
كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، عن صحة الرسالة المتداولة والخاصة بإلغاء حج حجاج الداخل لهذا العام.
وأكد ” بنتن ” ، أن المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج يعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن الوزارة ستحقق في مصدر هذه الرسالة وكيفية ظهورها.
وأضاف أنه فوجئ بظهور هذه الرسالة رغم علمه ومتابعته لعدد المسجلين والمتبقي من المقاعد، مؤكدًا أن التسجيل متاح حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت رسالة نصية تضمنت الآتي: نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول الإسلامية وبناء على التوجيهات الملكية فقد تقرر إلغاء حج الداخل هذا العام ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من مروجي الشائعات
نوير[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور
غندورة[ عدد التعليقات: 10975 ] نشر منذ 1 ساعة
عالم فاضية وتافهة.
ماراح يستفيدون شئ إلا إن الناس يدعون عليهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31246 ] نشر منذ 1 ساعة
نفسي وأمنية حياتي
أسمع بس لو مره وحده
عن أنهم قبضوا على أحد مروجي الأشاعات🤔
فيصل[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 37 دقيقة
والله معك حق اخي قرني ولا احد بيعرفهم
تركي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذي الاشاعات كانت تخسر جيوش الحرب
الله يسترها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 32 دقيقة
بتعملوا تتبع للرقم وتجيبوه ويتعاقب
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 23 دقيقة
مؤكد في شئ من ورا هذي الرسالة
ناصر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله ينتقم منهم هاذولي مروجي الشائعات
ابو طيف[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يتقبل من الجميع يارب العالمين