وزير الحج والعمرة يوضح صحة إلغاء حج حجاج الداخل هذا العام

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، عن صحة الرسالة المتداولة والخاصة بإلغاء حج حجاج الداخل لهذا العام.

وأكد ” بنتن ” ، أن المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج يعمل بشكل طبيعي، موضحًا أن الوزارة ستحقق في مصدر هذه الرسالة وكيفية ظهورها.

وأضاف أنه فوجئ بظهور هذه الرسالة رغم علمه ومتابعته لعدد المسجلين والمتبقي من المقاعد، مؤكدًا أن التسجيل متاح حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت رسالة نصية تضمنت الآتي: نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول الإسلامية وبناء على التوجيهات الملكية فقد تقرر إلغاء حج الداخل هذا العام ” .