البنك السعودي الفرنسي يوفر وظائف للخريجين السعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك السعودي الفرنسي، عن توفّر (20) وظيفة شاغرة للخريجين من السعوديين، ضمن “ برنامج التعاون المصرفي ” ، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأكد البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات المحاسبة، المالية، إدارة أعمال، نظم المعلومات الإدارية، اقتصاديات، هندسة صناعية، تكنولوجيا المعلومات،الرياضيات.

وتابع البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وأضاف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .