” التعليم ” تعتمد عددا من التخصصات في كليات القصيم

محمد السعران(صدى):

وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على منح الاعتماد الخاص وافتتاح برامج جديدة للبكالوريوس بكليات القصيم ، مع السماح بالإعلان وبدء الدراسة في عدد من التخصصات في كلية الهندسة وعلوم الحاسب، وكلية العلوم الإدارية والإنسانية، حيث جاءت هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من المشرف العام على كليات القصيم الدكتور علي بن محمد السيف باعتماد هذه البرامج في 24/6/1439هـ. و ببرامج البكالوريوس التي تم اعتمادها في عدة تخصصات منها: هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتخصص الهندسة الصناعية، وهندسة الحاسب الآلي، مسار: هندسة شبكات وهندسة برمجيات، بالإضافة إلى بكالوريوس إدارة الأعمال، مسار: محاسبة وإدارة مالية وإدارة موارد بشرية.

وتعد كليات القصيم من أكبر المؤسسات التعليمية غير الحكومية بمنطقة القصيم، وتهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية ” فوق المستوى الثانوي ” ، والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية، حيث تخضع لإشراف وزارة التعليم في تطبيق أحكام لائحة الكليات الأهلية بالمملكة.