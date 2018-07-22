اختتام المعسكر التدريبي البرمجي بغرفة أبها بجامعة الملك خالد

حسين العلي(صدى):

اختتمت يوم امس اعمال المعسكر التدريبي البرمجي IObootcamp بالتعاون مع لجنة ريادة الاعمال بغرفة أبها و قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد وعسير جيكس واستضافة برنامج بادر لحاضنات التقنية بعسير وبمشاركة 25 مشارك و5 مدربين و ذلك برعاية و حضور الدكتور سعد بن محمد بن عائض بن دعجم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك خالد و المهندس عماد قشقري مدير برنامج بادر بالمنطقة الغربية و حضور عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها و ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة التجارية مهدي هادي بن هضبان و عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة ريادة الاعمال خزام معجب الحويزي و نائبه رئيس لجنة ريادة الاعمال ريهام محمد علي عبدالخالق و امين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران و عدد من رجال الاعمال و أعضاء اللجان النوعية و منسوبي جامعة الملك خالد .

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي ان برنامج المعسكر التدريبي التقني مكثف استمر لمدة ٧ أسابيع حيث تم تدريب المشاركين على تطوير المواقع باستخدام PHP و التطوير على Drupal و استخدام الـ JS و تطوير تطبيقات IOS و تطوير تطبيقات Android كما شملت الخطة التدريبة على تعلم أساسيات البرمجة وتجهيز بيئة تطويرية على جهاز المتدرب و انشاء موقعك المتدرب الالكتروني باستخدام Drupal و طور تطبيق المتدرب باستخدام ionic و العمل على واجهات الموقع والتطبيق الخاص بالمتدرب ليكون لديه منتج و بدء العمل على المشروع الشخصي للمتدرب بأشراف الفريق المشرف و تطوير المشروع بطرق احترافية و أضاف الحويزي ان المعسكر يهدف الى تأهيل المتدربين لسوق العمل التقني في قطاع البرمجيات الخاصة بالويب والتطبيقات و في المعسكر التقني IObbotcamp يتعلم المتدرب المهارات التقنية من فريق ذو خبرة في المشاريع البرمجية في سوق العمل و مهارات تحويل فكرة تقنية الى منتج فعلي ينافس في سوق العمل و برمجة الويب والتطبيقات حيث استضيف المعسكر نخبة من مطوري التطبيقات والمشاريع التقنية في السعودية لنقل خبراتهم وتجاربهم كما ان المعسكر لا يخلو من المرح والمتعة والانشطة يومية للمتدربين لكسر الروتين وتحسين التجانس بين فريق العمل والمدربين .

و بين عضو مجلس إدارة رئيس لجنة ريادة الاعمال خزام معجب الحويزي ان المعسكر البرمجي هو الاول من نوعه على مستوى المملكة و منطقة عسير خاصة و كان للجنة دور كبير في إقامته و دوراً كبيراً وبارزاً في مساعدة المشاركين من الشباب إلى تحويل أفكارهم ومشاريعهم من إلى مشاريع واعدة تساعد على التنمية المستدامة والشاملة بعسير ، حيث تم تعليمهم وتدريبهم على برمجة التطبيقات وصناعة المنصات الإلكترونية من خلال منهج تم العمل عليه بعناية من قبل فريق مختص، و أضاف الحويزي أن المعسكر هدف لدعم المشاركين وتوفير سبل النجاح لهم من خلال عملية الاحتضان في حاضنة بادر بمنطقة عسير، إسهامًا في تمكين مجموعة من الشباب السعوديين وتطويرهم في مجال التقنية، وذلك من أجل بناء قدرات ذاتية لتطوير البرامج الشخصية للمشاركين.

و أكدت عضو مجلس الإدارة نائبه رئيس لجنة ريادة الاعمال ريهام محمد علي عبدالخالق أن المعسكر هو أحدى ثمار التعاون بين غرفة أبها و برنامج بادر لحاضنات التقنية بعسير و جامعة الملك خالد حيث سيتم تنفيذ برامج ومعسكرات تدريبية على استخدام التقنية كنموذج للأعمال وابتكار الأعمال القابلة للتطوير، و اضافت ان البرنامج رسم خارطة عمل تنفيذية تنمي وتطور مشروعات الشباب التجارية التقنية، ومن خلال أنشطة مصاحبة يجري إكسابهم مهارات إدارية وقيادية تعينهم على تنمية المشروعات بشكل أكثر فاعلية، لدعم المشروعات التقنية الإبداعية للشباب بمنطقة عسير ولتأسيس وإدارة وتشغيل المشروعات الابتكارية الناضجة والمستدامة بالمجال التقني والتكنولوجي، والمساعدة على اندماجهم عالميًا في المجال بهدف سيرهم بخطوات ثابتة نحو المستقبل الزاهر لأعمالهم، بالإضافة إلى تقديم أنشطة وفعاليات تهدف إلى خدمة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.