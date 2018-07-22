الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان و عسير و الباحة تمتد إلى الطائف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئي على اجزاء على منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تهطل منها امطار متفرقة

وأورد التقرير أن استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من الحدود الشمالية و مناطق (الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي (المدينة المنورة ، مكة المكرمة)، وكذلك على منطقتي عسير وجازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها .