ضبط امرأة قتلت زوجها بالمبيد الحشري

القدس(صدى):

نجحت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، في كشف لغز مقتل مواطن على يد زوجته، بواسطة مبيد حشري في محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال العقيد ” لؤي ازريقات ” الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إنه ” بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة طولكرم، حول وجود رجل وامرأة في حالة اختناق قبل عدة أيام بمنزلهما بضاحية ذنابة، تحركت على الفور قوة من الشرطة والمباحث العامة للمكان .

وأضاف ” ازريقات ” ، أنه عند دخول المنزل تم العثور على جثة لشخص مسن متوفى، في حين شوهد مادة خضراء تخرج من فمه، بينما كانت زوجته ملقاة على الأرض في حالة إغماء، وتم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها للإنتهاء من التحقيقات.

وأوضح ” ارزيقات ” ، أنه بعد البحث والتحري داخل المنزل، عثر على كأسين يوجد بهما مادة سائله ذات رائحة كريهة، وعند تفتيش باقي المنزل عثر على علب بلاستيكية لمبيدات حشرية في مخزن أسفل المنزل.

وأشارت” شرطة طولكرم ” ، إلى أنه بعد معاينة العبوات تطابقت مع المادة الموجودة في الكأسين الموجودين أمام سرير المتوفى، وذلك بعد التحفظ على الأدلة ونقل الجثمان للطب العدلي، لمعرفة سبب الوفاة تبين أنها نتيجة لشرب مادة سامة ” .

وأكد ” ازريقات ” ، أنه بعد تماثل الزوجة للشفاء تم إحضارها لمديرية الشرطة وسماع إفادتها، إلا أنها ” حاولت في البداية الإنكار، ولكن بعد مواجهتها بالأدلة اعترفت بوضع المادة السامة في كأسين وخلطها بمشروب عصير البرتقال، في تخطيط منها لقتل زوجها وبعد تأكدها من شرب زوجها للكأس ووفاته، حاولت الانتحار ولكنها لم تستطع لشدة الرائحة الكريهة فتظاهرت بالإغماء.

ولفت ” متحدث الشرطة “، إلى أنه تم إحالة الزوجة مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ” .