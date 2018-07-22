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رئيس نابولي يفتح النار على ساري ويتهمه باتهام خطير

رئيس نابولي يفتح النار على ساري ويتهمه باتهام خطير
ماجد محمد(صدى):

فتح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي النار على المديرالفني الجديد لتشيلسي ، ومدرب النادي الإيطالي سابقا ” ساري ” .
واتهم أوريليو ” ساري ” بأنه يحاول تفكيك تشكيلة الفريق وضم لاعبيه لناديه الجديد تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح أوريليو لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا: ” إنه يريد ضم الفريق بأكمله إلى إنجلترا وتفكيك فريقنا، سأوضح هذا وبكل قوة لمارينا (جرانوفسكايا مدير فريق تشيلسي) ” .

وأضاف : ” كان يريد ضم جورجينيو، وسمحت له بعد أن تحدثت لانشيلوتي، الذي قال إنه يعول كثيرًا على (امادو) دياوارا وماريك هامشيك في العمق ” .

كان ساري مدربا لـ ” نابولي ” على ندار ثلاثة مواسم، قبل أن يتعاقد مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق هذا الشهر.


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