منها التعنيف والعمالة الوافدة.. النيابة العامة تكشف أسباب انتشار جرائم الأسرة

نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة، عن أسباب جرائم الأسرة والأحداث، موضحة أن أحد أهم الأسباب هي وسائل الإعلام الحديثة وذلك بالرغم من أن لها فوائد عديدة.

وأكدت النيابة العامة، أن هذه الوسائل أصبحت أرضًا خصبة لنشر الأفكار المسمومة والإجرامية، مضيفة أنه مع الفراغ وضعف الإيمان يصبح تأثير تلك الوسائل من أخطر ما يمكن.

وأشارت إلى أنه من ضمن عوامل زيادة تلك الجرائم هو الأسرة نفسها، فبعض الأسر تصاب بحالة من التفكك نتيجة طلاق أو وفاة أو غيرها من الأسباب، أو أن بعض الأسر الأخرى تهمل التنشئة الدينية، وكذلك أسر أخرى ينتشر فيها العنف.

وأضافت أن العامل الاقتصادي يلعب دورًا هامًا في انتشار تلك الجرائم، فإن الحاجة إلى المال يدفع إلى الانحراف وارتكاب جرائم أخلاقية، وقد يساهم ارتفاع مستوى المعيشة لانحراف الأخلاق.

وتابعت أن هناك عوامل أخرى لانتشار هذه الجرائم مثل انتشار الأحياء المزدحمة، زيادة العمالة الوافدة خاصة الخادمة غير المسلمة، وغيرها من العوامل.