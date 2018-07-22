عائض القرني يوضح فوائد التسبيح

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الداعية عائض القرني، اليوم الأحد، فوائد التسبيح وذكر الله عز وجل دائمًا.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ” ، بالتسبيح نُعوّض ما فات من الأوقات، وما ذهب من الحسنات، ونُكفّر ما تراكم من السيئات، فلا أفضل ممن أشغل وقته بذكر الله، وعمّر زمانه بتسبيح الباري، وطهر فمه بتقديس الواحد الأحد، وعطّر مجلسه بتحميد ربه.