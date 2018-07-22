” العمل والتنمية الاجتماعية ” تسمح لمنشآت القطاع الخاص بتعديل المهن

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة تعديل المهن اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك تمهيدا لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة ” مصفوفة المهن ” مطلع العام الهجري المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية.

وأضاف : سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من: الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلا.