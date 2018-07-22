” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وقالت إن الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

. مشغل أول- البولي بروبلين: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مخطط ثاني الصيانة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية).

ولفتت إلى إتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا: