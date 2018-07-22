تكامل: 16 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بجدة والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأحد، توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز في كل من ” جدة والأحساء ” .

وأوضح ” المركز ” أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” كاتب مستودع، محاسب، كاتب علاقات حكومية، كاتب موارد بشرية، كاتب استقبال فندقي (عدد 8 وظائف)، مدير موارد بشرية، مدير عمليات، مدير المكاتب الأمامية، أخصائي تسويق تجارة إلكترونية (للنساء).

ولفت ” المركز ” أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..