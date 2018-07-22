بالفيديو.. فتاة تسدد ركلات إلى لص حاول سرقتها

برازيليا(صدى):

وثٌّقت كاميرات المراقبة، أحد اللصوص وهو يحاول سرقة فتاة في الشارع، والتي من جانبها لقّنته درسًا لن ينساه.

وكانت الفتاة تسير في أحد الطرق السكنية في العاصمة الفيدرالية للبرازيل، برازيليا، عندما حاول أحد اللصوص سرقة هاتفها المحمول، قبل أن توجه له عدة ركلات لمهاجمها.

واستخدمت الفتاة الفن القتالي الذي يدعى خليط من الكاراتيه والجودو، ما دفع اللص للهروب فورًا.