مجموعة باسمح تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات باسمح التجارية، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، بالطائف والمدينة المنورة.

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية :

– ممثل مبيعات (المدينة المنورة).

– مندوب مبيعات (الطائف).

ولفتت إلى إتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا: