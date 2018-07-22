قضية احتيال تدفع غاريث بيل لتأجيل حفل زفافه

طلال الغامدي(صدى):

لجأ لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل إلى تأجيل خفل زفافه؛ على خلفية إصدار حكم قضائي ضد والد خطيبته.

وقالت موندو ديبورتيفو ” الإسبانية ” ، إنه صدر حكم قضائي بالسجن 6 سنوات ضد والد إيما ريس جونز، بتهمة الاحتيال، وهو ما أدى لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة ” إيما ” تشعر بارتباك شديد ، ويريد بيل وحبيبته أن تهدأ الأمور قبل أن يتزوجا؛ حيث أنهما مازالا متحابين.