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قضية احتيال تدفع غاريث بيل لتأجيل حفل زفافه

قضية احتيال تدفع غاريث بيل لتأجيل حفل زفافه
طلال الغامدي(صدى):

لجأ لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل إلى تأجيل خفل زفافه؛ على خلفية إصدار حكم قضائي ضد والد خطيبته.

وقالت موندو ديبورتيفو ” الإسبانية ” ، إنه صدر حكم قضائي بالسجن 6 سنوات ضد والد إيما ريس جونز، بتهمة الاحتيال، وهو ما أدى لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة ” إيما ” تشعر بارتباك شديد ، ويريد بيل وحبيبته أن تهدأ الأمور قبل أن يتزوجا؛ حيث أنهما مازالا متحابين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء تهدأ الامور وتتزوجوا بعد خروج الاب من الحبس ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة

الجميل انه بعد كل هذا لسة متمسك بيها

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 50 دقيقة

لو كان عندنا يومين حبس يفسخوا الخطوبة ههههه ههههه

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