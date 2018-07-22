قضية احتيال تدفع غاريث بيل لتأجيل حفل زفافه
لجأ لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل إلى تأجيل خفل زفافه؛ على خلفية إصدار حكم قضائي ضد والد خطيبته.
وقالت موندو ديبورتيفو ” الإسبانية ” ، إنه صدر حكم قضائي بالسجن 6 سنوات ضد والد إيما ريس جونز، بتهمة الاحتيال، وهو ما أدى لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.
ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة ” إيما ” تشعر بارتباك شديد ، ويريد بيل وحبيبته أن تهدأ الأمور قبل أن يتزوجا؛ حيث أنهما مازالا متحابين.
نهى[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء تهدأ الامور وتتزوجوا بعد خروج الاب من الحبس ههههههههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
الجميل انه بعد كل هذا لسة متمسك بيها
منى[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 50 دقيقة
لو كان عندنا يومين حبس يفسخوا الخطوبة ههههه ههههه