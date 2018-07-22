مصرع 15 شخص وإصابة 12 ألف خلال الموجة الحارة

طوكيو(صدى):

لقى 15 شخص مصرعهم ونقل أكثر من 12 ألف إلى المستشفيات باليابان، في أول أسبوعين من شهر يوليو، وذلك بحسب أرقام رسمية، مع إقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في العديد من المدن اليابانية الأحد.

وأكدت التقارير الرسمية وفاة 12 شخص بسبب ضربات الشمس في الأسبوع الماضى، ثم أعقبهم مصرع ثلاثة أخرين في الأسبوع الأول من يوليو.

فيما نقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات خلال الأسبوع حتى منتصف يوليو بينما أدخل إلى المستشفى 2700 شخص في الاسبوع الذي سبق.

ووفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، قالت أنه ” يبدو أن موجة الحر مستمرة ” .