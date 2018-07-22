شركة نوماك تعلن عن 16 وظيفة شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في الشعيبة، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مشغل معدات (الشعيبة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في الهندسة، و رجال إطفاء (عدد 15 وظيفة/ رابغ): شهادة الثانوية العامة.

وأضافت أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..