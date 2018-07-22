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بالفيديو.. ماريتيمو البرتغالي يقدم ” الجوعي ” للإعلام

بالفيديو.. ماريتيمو البرتغالي يقدم ” الجوعي ” للإعلام
نواف السالم(صدى):

قدم نادي ماريتيمو البرتغالي، اليوم الأحد، اللاعب السعودي عبد الله الجوعي إلى وسائل الإعلام.

وكان النادي البرتغالي اتفق مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا على التعاقد لمدة 3 سنوات.

يجدر الإشارة إلى أن تلك هي المحطة الاحترافية الأولى للجوعي خارج أندية المملكة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 40 دقيقة

بالتوفيق والنجاح وان شاء الله تكون خطوة نجاح في مسيرتك

[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 31 دقيقة

بالتوفيق

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