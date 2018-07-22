بالفيديو.. ماريتيمو البرتغالي يقدم ” الجوعي ” للإعلام

نواف السالم(صدى):

قدم نادي ماريتيمو البرتغالي، اليوم الأحد، اللاعب السعودي عبد الله الجوعي إلى وسائل الإعلام.

وكان النادي البرتغالي اتفق مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا على التعاقد لمدة 3 سنوات.

يجدر الإشارة إلى أن تلك هي المحطة الاحترافية الأولى للجوعي خارج أندية المملكة.

أقرأ أيضا: