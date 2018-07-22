كيفية معرفة إذا زيت المحرك يتسرب على البوجيهات وطرق معالجته

أميرة خالد(صدى):

من المشاكل التي قد تصيب المحرك هو تسرب الزيت إلى شمعات الاحتراق “ البوجيهات ” ، وهناك نوعين من التسريبات لزيت المحرك وهنا نستعرض كيفية اكتشافهما ومعالجتهما.

التسريب الخارجي

يمكن التعرف على التسريب الخارجي عن طريق فك أسلاك شمعات الاحتراق، فإذا وجدت أن الشمعات عليها زيت من الخارج أي بالجزء الخارجى من المحرك، فهذا يدل على وجود تسريب من غطاء الصمامات، في هذه الحالة يتم فك الغطاء وتنظيفه جيداً وشراء مطاط آخر للغطاء ويكون من النوع الجيد حتى لا يسرب الزيت مرة أخرى.

التسريب الداخلي

ويتم اكتشاف هذا التسريب عند تغيير شمعات الاحتراق حيث ستجد رأس الشمعة ممتلئ بالزيت أو عليها آثار الزيت.

السبب في التسريب الداخلي يعود إلى تلف شنبر الزيت، أو تعرض مطاط البلوف إلى التلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير المطاط أو الشنبر حسب أيهما سبب المشكلة، ومن أعراض تلفهم تناقص مستوى زيت المحرك، وخروج دخان أزرق من العادم، ووجود الزيت على شمعات الاحتراق من الداخل.