للحصول على الأموال.. زوجة تخبر أهل زوجها بأنه تم اختطافه

دمشق(صدى):

قامت الجهات الأمنية في سوريا، بضبط إمرأة وزوجها؛ على خلفية اختلاق قصة خطف من أجل الحصول على فدية .

وفي التفاصيل قامت زوجة بإخبار أهل زوجها أنه تعرض للاختطاف ، وطلب الخاطفين منها فدية بلغت مليونًا ونصف المليون ليرة سورية مقابل الإفراج عنه.

وكشفت الجهات الأمنية الحقيقة وتواطؤ الزوجة وزوجها، عقب إبلاغ الأب الشرطة عن اختطاف ابنه.

وبمواجهة الزوجة اعترفت بفبركة قصة الخطف الوهمية طمعًا في الحصول على مبلغ الفدية من أهل الزوج الذين يعمل أغلبهم خارج سوريا.