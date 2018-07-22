مداهمة أمنية لمرزعة شبه مهجورة وضبط 7 رجال و4 نساء وخمر في تربة

علي القحطاني (صدى):

داهمت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة تربة ورا للعمالة المخالفة، وتمكنت من ضبط ٧ رجال و ٤ نساء وبحوزتهم خمر مصنّع .

وكشف مصدر أنه توافرت معلومات لدى دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة تربة بوجود أفارقة في إحدى المزارع شبه المهجورة شمال شرق تربة ” الديرة ” اتخذوها وكراً لممارسة الرذيلة وتصنيع الخمر ومزاولة أعمال السمسرة بالعاملات الهاربات والمخالفات لنظام الإقامة والعمل، بحسب سبق.

على الفور تم الوقوف على الموقع بشكل سري للتأكد من المعلومات المتوفرة ومعرفة المواقع المراد مداهمته، وبعد التأكد من المعلومات تم عمل خطة لمداهمتهم ظهر اليوم بمتابعة وإشراف رئيس وحدة المجاهدين بمحافظة تربة فيحان بن سلطان البعاج وتم ضبط عدد ٧ رجال و ٤ نساء وبحوزتهم عبوة بلاستيكية استخدموها لتصنيع الخمر.

وأضاف المصدر بأنه تم تحويل المقبوض عليهم وما بحوزتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.