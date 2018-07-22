بالفيديو.. مطاردة شرطية لمروجي مخدرات دهسوا رجل أمن

حمود العنزي (صدى):

نشر حساب ” السناب الأمني ” ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق مطاردة رجال الأمن لعدد من مروجي المخدرات قاموا بدهس أحد رجال الأمن، وعدد من العمالة المخالفة التي تقوم بإيواء وتشغيل الخادمات الهاربات من منازل كفلائهن.

وأظهر ” الفيديو ” الدوريات الأمنية تطارد سيارتين يستقلهما عدد من مروجي المخدرات، إلى أن تم إيقافهم بالقوة، حيث ضُبط بحوزتهم كميات وأنواع مختلفة من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى سـلاح ناري.

وتضمنت ” الفيديو ” لقطات لمداهمة رجال الأمن لإحدى الشقق خلال حملات أمنية مشتركة بمنطقة الرياض، حيث تم ضبط عمالة تقوم بإيواء العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق مخالفة، وضبط بحوزتهم كميات من الحلي والمجوهرات ملفوفة بأكياس ومخبأة بطريقة احترافية، إلى جانب حبوب مخدرة.

وأشار صاحب حساب ” السناب الأمني ” ، إلى أن العاملات يقمن بشراء الحلي الذهبية بالمبالغ التي يحصلن عليها، وذلك بهدف إخراجها إلى خارج المملكة، لتجنب الرقابة المفروضة على التحويلات المالية.