استقبل مدير عام شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه بإعداد خطة عمل لتفعيل التحول من الاعتماد على الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية .

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريراً عن وضع الشبكة الكهربائية خلال الفترة المنقضية من صيف هذا العام.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة, ومناقشة تشغيل مشروع محطة رفحاء 2 بقيمة إجمالية 130 مليون ريال.

ووجه سموه بتشكيل فريق عمل بإشراف إمارة المنطقة, وعضوية شركة الكهرباء, والإدارات الحكومية الخدمية, وذلك تمهيداً لإعداد خطة عمل للتحول من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة, في جميع الاستخدامات الكهربائية للجهات الحكومية.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة الاهتمام والحرص في قراءة عدادات المشتركين بالشكل المناسب, ومعالجة مشكلة تفاوت أرقام الاستهلاك الشهري للكهرباء.

وأكد أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة, وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه, أعرب مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهاً بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.