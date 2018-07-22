بالفيديو.. زوجة الرئيس الفرنسي تغني في مهرجان جاز

باريس(صدى):

أحيت المطربة الإيطالية الفرنسية، وزوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي، كارلا بروني، الدورة الـ58 من مهرجان ” جاز في جوان ” .

وشاركت ” بروني ” بمجموعة من أغانيها العاطفية وبصوتها العذب في المهرجان، حيث تحتفي فرنسا بموسيقى الجاز.

يذكر أن مهرجان ” جاز في جوان ” ، يعد ملتقى سنويًا لجذب الألاف من عشاق الجاز، ويشارك فيه فنانون عالميون من كبار العازفين والمغنيين، منهم العازف والمغني الأمريكي ليني كرافيتز، والبواق اللبناني إبراهيم معلوف، وعازف العود التونسي ظافر يوسف، والمغنية الأمريكية نورا جونز، ابنة عازف السيتار الهندي الشهير رافي شانكار، ومواطنتها ميلودي غاردو، والمغنية الكورية يون سون ناه، والفرنسي شارل باسي.