أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز

الرياض(صدى):

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمها الله ـ وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدّى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين .