قادة الأمن يزورون زميلهم اللواء العتيبي

سعيد العجل(صدى):

قام عدد من قادة الأمن بمنطقة مكه المكرمه بزيارة زميلهم اللواء فهد سعد العتيبي مساعد مدير شرطة منطقة مكه المكرمه للأمن الجنائي الأسبق والذى تعرض لعرض صحي.. فقد قام كل من:

اللواء متعب عبدالله العتيبي

واللواء مغرم زايد العمري

واللواء عبدالعزيز الزايدي

والعميد عبيد عبدالإله الثبيتي

والعميد محمد الخضاري

والعقيد خلوفه الاسمري

ومشاري بن سليم

وفيصل العمري حيث قاموا بزيارة اللواء العتيبي في منزله في البساتين بمحافظة جده وذلك للاطمئنان على صحته داعين الله أن يحفظه من كل سوء مشيرين الي ان اللواء فهد العتيبي من خيرة القيادات الامنيه الذين ضحوا بجهودهم في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن وقد حاز على عدد من الاوسمه والأنواط طوال فترة عمله الامني.