تحذيرات من عاصفة ترابية تجتاح طريق المدينة المنورة – تبوك

الرياض(صدى):

يشهد طريق المدينة المنورة -تبوك ،اليوم، عاصفة ترابية وغبار تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية خاصة لمستخدمي هذا الطريق .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية و مناطق الشرقية ، الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها .