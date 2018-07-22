استهتار الشركة المنظمة وراء إتلاف لوحات الفنانين في ” الداون تاون “

أبها(صدى):

سادت حالة من الغضب بين بعض الفنانين المشاركين بلوحات فنية في مركز الأمير سلطان الحضاري (الداون تاون) ؛ على خلفبة إتلاف لوحاتهم الفنية.

وأوضحت سياحة خميس مشيط، إن الشركة المنظمة المشغلة للموقع هي المسؤولة عن الحادث.

وأضاف خالد بن مريط عضو اللجنة السياحية بمحافظة خميس مشيط، رئيس اللجنة الإعلامية، أنه تم الوقوف على الموقع بناء على توجيهات محافظ خميس مشيط.

وتابع : ” تم عمل محضر بذلك لحفظ الواقعة، مشيرًا إلى رفع جميع اللوحات الفنية المهملة، على أن يتم التعامل معها حسب النظام ” .

ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع من تسبب في إتلاف اللوحات بدون تهاون، مطالبًا جميع المتضررين مراجعة مقر لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وتقديم شكوى رسمية بالأضرار الواقعة وإرفاق العقد بين الشركة المنظمة والفنان.