أكثر من 188 ألف فرد بالحديدة ومديرياتها يستفيدون من خدمات مركز الملك سلمان للإغاثة

سعيد العجل(صدى):

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجهوده الإنسانية الحثيثة للرفع عن معاناة الأشقاء اليمنيين في الحديدة المتأثرين من الأزمة الإنسانية جراء ما فرضته المليشيات الإرهابية الحوثية على هذه المحافظة.

وقدم المركز خلال الفترة من 2018/6/15 وحتى 2018/7/21 م، عبر برامجه الإغاثية والإنسانية المتنوعة، عدداً من الخدمات للسكان والنازحين، تمثلت في 8,674 سلة غذائية و 21,621 كرتون تمور، إضافة إلى مواد إيوائية مختلفة، استفاد منها أكثر 188 ألف فرد من المتضررين والنازحين من أهالي الحديدة داخلها وخارجها، كما شملت المساعدات النازحين منهم في مديرية المخاء في محافظة تعز، ومحافظة عدن وبعض المحافظات الأخرى، والنازحين والمتضررين في الداخل في مديريات الخوخة والحيس والحوك، والتحيتا وعدد من المناطق التابعة لها.

ويعمل المركز حالياً على تنفيذ مشروع في مجال الإمداد المائي والإصحاح البيئي، وتجهيز عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -، بتلمس أوضاع الأشقاء في اليمن عامة والمناطق الأشد احتياجاً وذلك بالتنسيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية والحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة، واستمرارا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.