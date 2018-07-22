أرخص موديلات أودي A8 2019 يأتي بسعر 83.800 ألف دولار في أمريكا

واشنطن(صدى):

قدمت أودي سيارتها السيدان الرائدة A8 منذ عام تقريباً في أوروبا وأعلنت أسعارها في السوق المحلي في ألمانيا, ولكن الشركة عبر فرعها في أمريكا أعلنت حالياً فقط أسعار السيارة للسوق الأمريكي مع توفير الكونفيجراتور الخاص بالسيارة على موقع الشركة ويبدأ سعر السيارة من 83.800 ألف دولار بجانب الضرائب مما يرفع سعر السيارة الى 84.795 ألف دولار.

وتتميز السيارة بكونها سيدان فاخرة بنظام دفع هجين محدود بمحرك 3 لتر V6 بشاحن توربيني بقوة 335 حصان ويمكن للسيارة التسارع بناء على هذه المواصفات من صفر الي 100 كم في الساعة في 5.6 ثانية مع سرعة قصوى 130 ميل في الساعة كما يتوفر للسيارة تعليق هوائي قابل للتكيف بجانب نظام صوتي Bang & Olufsen ومصابيح أمامية ليد كاملة ونظام ملاحة MMI ومقصورة افتراضية وعجلات قياس 19 بوصة.

وبالنسبة للمنافسين , فالسيارة أغلى من BMW الفئة السابعة بمبلغ بسيط حيث تتكلف الأخيرة قرابة 84.645 ألف دولار ولكنها أرخص من مرسيدس S-Class التي يبلغ سعرها 90.895 ألف دولار. ويتوفر لسيارة أودي 10 ألوان خارجية للاختيار من بينها وتصميمين للعجلات وباقة اضاءة بسعر 3400 دولار تتميز بمصابيح أمامية ليد ماتريكس ومصابيح خلفية OLED كما يتوفر للسيارة باقة كبيرة من التجهيزات الأخرى الاختيارية مثل باقة Executive Rear Seat Comfort بسعر 7550 دولار .

ويتوفر للسيارة كونسول وسطي كبير بالجلد وطاولات قابلة للطي ومساند للقدم ومصابيح قراءة ليد ماتريكس مع مساج للأقدام في المقعد خلف مقعد الراكب الأمامي .