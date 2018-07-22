عقوبة مضايقة الأطفال واستغلالهم على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا أمن ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عقوبة مضايقة الأطفال واستغلالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن أساليب مضايقة الأطفال واستغلالهم عبر التواصل الاجتماعي متعددة، وتعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية، ويعاقب مرتكبها بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال.
ودعا إلى الإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن، لما يشكله من خطورة على المجتمع.
طلال[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 50 دقيقة
جيدا جدا الله يجازيكم خير الجزاء على جهودكم الطيبه
عمار[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمدلله حفظ الله لنا الامن والامان