عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا أمن ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عقوبة مضايقة الأطفال واستغلالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن أساليب مضايقة الأطفال واستغلالهم عبر التواصل الاجتماعي متعددة، وتعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية، ويعاقب مرتكبها بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال.

ودعا إلى الإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن، لما يشكله من خطورة على المجتمع.