زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب عددا من المدن العراقية
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن عراقية أخرى بينها كركوك وديالى والسليمانية .
وأفادت هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان صحفي، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلو مترات ,حدث في الساعة 1:07 بالتوقيت المحلي، وانطلق من مناطق حدودية بين إيران والعراق .
وأوضحت الهيئة أن أهالي السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين وبغداد ومناطق أخرى شعروا بالزلزال الذي لم يبلغ إلى الآن عن مدى تاثيره على السكان أو على المبان .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
المناطق الشمالية الشرقية من المملكة مجهزة على أعلى مستوى من بناء المبانى والدفاع المدنى على أهبة الإستعداد للزلازل المحتملة .
شجون[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يحفظنا جميعا