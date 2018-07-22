زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب عددا من المدن العراقية

بغداد(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن عراقية أخرى بينها كركوك وديالى والسليمانية .

وأفادت هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان صحفي، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلو مترات ,حدث في الساعة 1:07 بالتوقيت المحلي، وانطلق من مناطق حدودية بين إيران والعراق .

وأوضحت الهيئة أن أهالي السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين وبغداد ومناطق أخرى شعروا بالزلزال الذي لم يبلغ إلى الآن عن مدى تاثيره على السكان أو على المبان .