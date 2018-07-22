” واتساب ” يرضي مستخدميه بميزة جديدة

وكالات(صدى):

يواصل تطبيق ” واتساب ” التحديث في مميزاته لينال إعجاب ورضاء المستخدمين، من خلال إضافة مزايا جديدة.

وفي أحدث ميزة، أطلق واتساب خلال الأيام القليلة الماضية ميزة جديدة لمنح مستخدميه مزيدًا من المعلومات حول الرسائل التي يتلقونها.

وبدأ التطبيق في إضافة كلمة ” Forwarded ” ، أو ” معاد توجيهها ” على الرسائل التي قام المرسل بإعادة تمريرها فقط ولم يكتبها، وبذلك يتمكن المرسل إليه من معرفة ما إذا كان مرسل الرسالة كاتبها أم لا.

ونالت هذه الميزة إعجاب الكثير من مستخدمي التطبيق، مؤكدين أنها تقدم لهم معلومات إضافية عن أصل تلك الرسائل التي يستقبلونها.

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