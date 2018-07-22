الاتحاد السعودي يتفق مع نظيره المصري على موعد مباراتي السوبر

عبدالسلام القزيز(صدى):

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره المصري على الموعدين المقترحين لإقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري، ومباراة السوبر السعودي المصري على كأس فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بين بطلي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس مصر.

وسيلتقي الهلال السعودي والأهلي المصري حاملا لقب الدوري في البلدين في السوبر السعودي المصري أبطال الدوري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفق الموعد المقترح في الثامن من نوفمبر المقبل في الرياض، فيما سيلتقي في السوبر السعودي المصري أبطال الكأس، على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فريقا الزمالك المصري والاتحاد السعودي في السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة.

وجرى الاتفاق بين الطرفين على الموعدين على إثر الاجتماع التنسيقي الذي تم بين الاتحادين صباح اليوم الأحد في القاهرة، وحضره الأمين العام للاتحاد السعودي الأستاذ لؤي السبيعي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات الأستاذ عبدالإله مؤمنة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اللواء الدكتور ثروت سويلم، ورئيس لجنة المسابقات الأستاذ عامر حسين، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية لاحقًا.

وتقرر أن يعقد الطرفان اجتماعًا تحضيريًا آخر فور اعتماد المواعيد المقترحة من مجلس إدارتي الاتحادين.

من جانبه قدم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ لؤي السبيعي شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير لإقامة المباراتين، وحرصه على ظهورهما بالصورة المميزة، مثمنًا دعم معاليه المستمر للشباب والرياضة في البلدين بصفه خاصه وفِي الدول العربيه بصفه عامه .

وأشاد الأمين العام للاتحاد السعودي الأستاذ لؤي السبيعي بالتعاون الذي وجده الاتحاد السعودي من الأشقاء في الاتحاد المصري من خلال حرصهم على إقامة المباراتين في الوقت الذي يتناسب مع قيمة وأهمية المناسبتين، خصوصًا وأن المباراتين تحملان اسمين غاليين على الشعبين السعودي والمصري.