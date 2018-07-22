بالفيديو.. طبيب يوضح إمكانية الحمل بدون عمليات بعد الحقن المجهري

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور محمد صبري طبيب نساء وتوليد ، أنه هناك أسباب كثيرة جداً لعدم القدرة على الإنجاب ، فالنسبة للرجل هناك العديد من المشاكل التي تؤثر على السائل المنوي منها طبيعة عمله ، لهذا عليه أن يقوم بتحليل الحيوان المنوي وليس فقط الاتجاه إلى الزوجة دون الزوج .

وتابع ، عقب التأكد من صحة تحليل الزوج ، نتجة للمتابعة لدى الزوجة ، والبحث عن المشكلة التي تمنع الإنجاب .

وأضاف الدكتور ، يعتبر الحقن المجهري أوقع طريقة تصل بالزجين إلى جنين بسهولة جداً ، لهذا يتم عمل تحضير لها ، حيث يجب أن يتم الأطمئنان على نجاح العملية وعدم وجود مشكلة تؤدي إلى فشل عملية الحقن المجهري .

واستطرد قائلا ، الحقن المجهري علاج كبير جدا لعدم القدرة على الإنجاب ، وإذا حملت المرأة من الحقن المجهري ، يكون الحمل الثاني بدون عملية حقن متاح ، ويحدث فقط للسيدات اللاتي لا يظهر لديهن سبب واضح لعدم الحمل .