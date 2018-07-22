أمير الجوف يقلد اللواء آل بهال رتبته الجديدة

الجوف(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء علي بن محمد آل بهال، رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة للواء آل بهال بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم , حيث هنأ سموه اللواء آل بهال على هذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد .

من جانبه أعرب مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة عن شكره وتقديره لولاة الأمر ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء.