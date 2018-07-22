رابيوت يتمرد على باريس سان جيرمان بسبب برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت صحف إسبانية أن اللاعب الفرنسي أدريان رابيوت، يضغط على فريقه الحالي باريس سان جيرمان، من أجل الرحيل عن صفوف النادي إلى برشلونة الإسباني.

وأكدت أن رابيوت أخبر إدارة ناديه برفضه فكرة تمديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي رغم الإغراءات الكبيرة التي يمارسها النادي الفرنسي للحفاظ على خدماته؛ فيما شدد توخيل على رغبته في الحفاظ على اللاعب كما منحه شارة قيادة الفريق في اللقاء الودي أمام بايرن ميونيخ السبت.

وأشارت إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه أنه اختار اللعب في صفوف برشلونة ولا ينوي تمديد تعاقده مع النادي وأمام النادي الفرنسي أما قبول فكرة رحيله مجانًا في الصيف القادم أو بيعه هذا الصيف.