جامعة الملك فيصل تحدد موعد تسليم أوراق طلابها المقبولين

الأحساء(صدى):

حددت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء غداً الإثنين، موعداً لتسليم الأوراق للطلبة المقبولين في نظامي البكالوريوس والدبلوم ” الانتظام ” ، ويستمر حتى 23 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان، أن على الطلبة المقبولين الدخول عبر حساب طلب القبول، وذلك بالضغط على أيقونة طباعة الأوراق, لاستكمال إجراءات تسليم الأوراق إلى مكاتب البريد السعودي، مبيناً أن نهاية تسليم الأوراق سيكون مساء الأحد الـ23 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه في حال عدم تسليم الأوراق خلال المدة المحددة فسوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا، وأن على جميع المقبولين اتباع التعليمات في هذا الجانب من قبل الجامعة أو موقعها الإلكتروني.