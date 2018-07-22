مصرع 4 مواطنين في حادثين منفصلين على طريق ” حائل – الروضة “

علي العنزي(صدى):

شهد طريق ” حائل – الروضة ” ، المتعثر منذ 10 سنوات، مصرع 4 مواطنين في حادثين منفصلين، وقعا صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بحائل المكلف محمد الطيار، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 1:08ص بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق حائل الروضة 47 كم.

وتابع ” الطيار ” : ” تم على الفور توجيه فرقتي إسعاف من مدينة حائل، بالإضافة إلى فرقة الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية لموقع الحادث، وبعد وصول الفرق عند الساعة 1:26ص، اتضح وفاة جميع الحالات وهم 3 حالات ” .

وأضاف المتحدث لفرع الهلال الأحمر بحائل: “عند الساعة 5:48 ص تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب على ذات الطريق، حيث تم توجيه فرقة إسعاف من مدينة حائل، بالإضافة إلى فرقة الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية ” .

وأكد ” الطيار ” ، أنه عند وصول الفرق في الساعة 6:10 ص إلى موقع الحادث، اتضح وجود حالة وفاة واحدة في الموقع، فيما قدّم التعازي لذوي المتوفين، لافتًا إلى أن الفرق الإسعافية تبذل كل طاقتها لمباشرة الحوادث، في أسرع مدة زمنية ممكنة.