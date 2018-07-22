مصرع 4 مواطنين في حادثين منفصلين على طريق ” حائل – الروضة “
شهد طريق ” حائل – الروضة ” ، المتعثر منذ 10 سنوات، مصرع 4 مواطنين في حادثين منفصلين، وقعا صباح اليوم الأحد.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بحائل المكلف محمد الطيار، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 1:08ص بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق حائل الروضة 47 كم.
وتابع ” الطيار ” : ” تم على الفور توجيه فرقتي إسعاف من مدينة حائل، بالإضافة إلى فرقة الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية لموقع الحادث، وبعد وصول الفرق عند الساعة 1:26ص، اتضح وفاة جميع الحالات وهم 3 حالات ” .
وأضاف المتحدث لفرع الهلال الأحمر بحائل: “عند الساعة 5:48 ص تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب على ذات الطريق، حيث تم توجيه فرقة إسعاف من مدينة حائل، بالإضافة إلى فرقة الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية ” .
وأكد ” الطيار ” ، أنه عند وصول الفرق في الساعة 6:10 ص إلى موقع الحادث، اتضح وجود حالة وفاة واحدة في الموقع، فيما قدّم التعازي لذوي المتوفين، لافتًا إلى أن الفرق الإسعافية تبذل كل طاقتها لمباشرة الحوادث، في أسرع مدة زمنية ممكنة.
طلال[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
ماجد[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الجنه يارب
همس[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا اليه راجعون