أمير عسير يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمكتبه في الإمارة ،اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالسفير الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى تبادل الأحاديث الودية .

من جهته قدّم الشيخ شخبوط آل نهيان ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها منطقة عسير في شتى المجالات.