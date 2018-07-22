أمير عسير يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمكتبه في الإمارة ،اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان .
وفي بداية اللقاء رحب سموه بالسفير الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى تبادل الأحاديث الودية .
من جهته قدّم الشيخ شخبوط آل نهيان ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها منطقة عسير في شتى المجالات.
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