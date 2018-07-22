بالصور.. الأمير فيصل بن خالد يعزي الدكتور ماطر في وفاة والده

أبها(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، تعازيه ومواساته للرئيس التنفيذي لـ ” معهد مسك للفنون ” الدكتور أحمد ماطر في وفاة والده.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لأسرة الفقيد في مقر العزاء بحي الموظفين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء عدد من أفراد أسرة الفقيد.

ودعا سموه , الله جل وعلا أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وثمنت أسرة الدكتور ” ماطر ” لسمو أمير المنطقة هذه المشاعر والمواساة التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم ، مؤكدين أن هذا ليس بغريب على سموه.