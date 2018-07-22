جامعة الملك عبدالعزيز تكشف أسباب عدم قبول المزيد من الطلاب الجدد

علي القحطاني(صدى):

أزاحت جامعة الملك عبدالعزيز، الستار عن أسباب عدم قبولها للمزيد من الطلاب الجدد، بالعام الدراسي المقبل، مرجعة ذلك إلى الطاقة الاستيعابية لها.

جاء ذلك في تغريدة للجامعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا منها على استفسارات العديد من طلاب الثانوية العامة، قائلة: ” للجامعة طاقة استيعابية للطلاب والطالبات، قُدرت هذا العام بـ ١٣ ألف طالب وطالبة من أصل أكثر من ٩٠ ألف متقدم ” .

وبيّنت جامعة الملك عبدالعزيز، أن الفرز الإلكتروني يتم بترشيح أعلى ١٣ ألف متقدم، موضحة أن النسب توقفت عند ما تم إعلانه.

جدير بالذكر، أن بوابة عزز للقبول الموحد، كانت قد نشرت نتائج القبول للعام الدراسي المقبل بجامعة الملك عبدالعزيز لبرامج البكالوريوس والدبلومات للطلاب والطالبات ، مؤخرًا.