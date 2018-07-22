الأمير سعود بن نايف يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي للجهاز العسكري

الدمام(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء ركن احمد بن سعيد آل مفرح بمناسبة تعيينه مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي للجهاز العسكري ويرافقه اللواء ركن عيسى الرشيد مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي للجهاز العسكري سابقاً.

وقد أثنى سموه على جهود اللواء عيسى الرشيد خلال فترة عمله السابقة متمنياً له دوام التوفيق كما هنأ سموه اللواء الركن احمد بن سعيد آل مفرح بمناسبة تعيينه في منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح.

وعبر اللواء آل مفرح عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على التهنئة وحفاوة الاستقبال معبراً عن بالغ سعادته بالثقة الغالية داعياً الله تعالى ان يوفقه في خدمة هذا الوطن الغالي في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وكيل الحرس الوطني وإدارة العلاقات العامة للقطاع الشرقي العميد متعب بن تركي العطيشان.