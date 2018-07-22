  • الأحد 22

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليم الدوادمي ينفذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للأسبوع الثاني

تعليم الدوادمي ينفذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للأسبوع الثاني

تعليم الدوادمي ينفذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للأسبوع الثاني
الدوادمي(صدى):

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم, تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للمعلمين والمعلمات في أسبوعها الثاني, المنفذة في 8 مراكز تدريبية في المحافظة, والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وتشتمل برامج الأسبوع الثاني على إدارة البيئة الصفية، والتقويم من أجل التعلم, وإستراتيجيات التفكير المرئي, والحد من التنمر, وخرائط المفاهيم, وخصائص النمو, والتعلم النشط, والتقويم الصفي الواقعي, ودمج مهارات التفكير في التدريس.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله ، الله يوفقهم يارب

[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيهم العافيه ويجازيهم خير علي مجهودهم في التطوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *