تعليم الدوادمي ينفذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للأسبوع الثاني

الدوادمي(صدى):

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم, تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للمعلمين والمعلمات في أسبوعها الثاني, المنفذة في 8 مراكز تدريبية في المحافظة, والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وتشتمل برامج الأسبوع الثاني على إدارة البيئة الصفية، والتقويم من أجل التعلم, وإستراتيجيات التفكير المرئي, والحد من التنمر, وخرائط المفاهيم, وخصائص النمو, والتعلم النشط, والتقويم الصفي الواقعي, ودمج مهارات التفكير في التدريس.