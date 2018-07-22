شروط التسجيل في وظائف رئاسة أمن الدولة

عبدالله الدوسري (صدى):

فتحت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة، باب القبول والتسجيل للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات “علوم طبيعية “، بدء من يوم الأحد الموافق 1439/11/16 هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 1439/11/20هـ الساعة 10 صباحًا.

كما أشارت إلى أن شروط التقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1439هـ.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

– أن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

– أن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%).

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

– أن لا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

وأبرزت الإدارة أن المزايا هي:

– يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهـادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

كما دعت أمن الدولة المتقدمين إلى تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، لافته إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة، وحصول المتقدم على رقم طلب لا يعني القبول، ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي هنا